Türkiye Gazetesi

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren’den kahreden bir haber geldi. Ünlü isim İstanbul Sancaktepe’de misafir olarak gittiği evin 3. katından düşerek hayatını kaybetti.

BİNANIN 3. KATINDAN DÜŞTÜ

İddiaya göre, sanatçı Süreyya Gürsel Evren misafir olarak geldiği sitede bulunan binanın 3. katından düştü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çalışma başlatırken, sağlık ekipleri Evren’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“MİSAFİR OLARAK GELDİĞİ EVDEN AŞAĞI DÜŞMÜŞ”

Çevre esnafından Mehmet Gürbüce, “Site önünde bir kalabalık vardı. Sağlık ve polis ekipleri gelmişti. Oyuncu, misafir olarak geldiği evden aşağı düşmüş. Hayatını kaybetmiş. Sabah saatlerinde olmuş. Televizyonlarda görüyorduk. Bizim de müşterimizdi. Ailesinin başı sağolsun” diye konuştu.

Süreyya Gürsel Evren

BALKONDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Acı haberin izleri henüz silinmemişken Evren’in vefatındaki üzücü gerçek ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yakın çevresinden alınan bilgiye göre Evren, balkonda kalp krizi geçirmiş ve dengesini kaybederek aşağıya düşmüş.

Süreyya Gürsel Evren’in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camisi’nden kaldırılmıştı.

SÜREYYA GÜRSEL EVREN KİMDİR?

1968 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar Şahin Tepesi, Kin, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda yer aldı.

En son Masumlar Apartmanı'nda oynamıştı! Ünlü oyuncu gizemli şekilde ölü bulundu Son olarak TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, dün Pendik'teki bir apartmanın 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Deneyimli oyuncu Evren'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.