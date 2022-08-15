Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Müge Anlı, canlı yayında yaptığı özel hayat açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 49 yaşındaki Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurmuştu.

“MUTLULUĞUM İÇİN DUA EDECEĞİNİZE EMİNİM”

Müge Anlı programında evlilik haberini açıklarken “Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermek istedim. Evlenmeye karar verdim. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de dua edeceğinize eminim” ifadelerini kullanmıştı.

MÜGE ANLI İLE ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU'NDAN BİRLİKTE İLK KARE

25 Haziran’da nikah masasına oturan çift, düğünden hiç fotoğraf paylaşmamıştı. Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yan yana ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Instagram’da ‘gossippasta’ isimli hesap çiftin beraber çekilen bir karesine yer verdi. İkilinin mutlu halleri dikkat çekti.

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Ünlü sunucu yayın tarihini net olarak açıkladı! Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu ATV ekranlarında yayınlanan ve Müge Anlı’nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu. Ünlü sunucu resmi Instagram hesabından programın ne zaman başlayacağını açıkladı. “Müge Anlı ne zaman başlayarak?” sorusu gündemde yer almaya devam ederken yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Programın takipçilerinin en çok merak ettiği soru netlik kazandı. Peki, Müge Anlı yeni sezonu ne zaman? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler…

Müge Anlı Instagram hesabında soyadını değiştirdi... Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla 25 Haziran'da evlenmişti Ünlü sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti. Bir süredir evliliğin tadını çıkaran Müge Anlı, nikahtan 2 hafta sonra Instagram hesabına 'Yüzbaşıoğlu' soyadını da ekledi.