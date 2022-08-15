Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar’da canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Özgür Ozan, baba acısıyla sarsıldı. Sevilen oyuncunun babası, yaşama gözlerini yumdu. Ünlü isim, babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

“BUGÜN BİR HAFTA”

Instagram hesabından babasının bir fotoğrafını paylaşan Ozan, altına “İnsan babası ölünce büyürmüş. Bugün bir hafta” yazdı.

Ünlü oyuncunun paylaşımının altına Tamer Karadağlı, Hamdi Alkan, Buse Varol, Bülent İnal gibi pek çok isim baş sağlığı mesajı yazdı.

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