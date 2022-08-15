Türkiye Gazetesi

5 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, yapımcı, oyuncu ve girişimci Mariah Carey’in ABD’de Atlanta şehrindeki malikanesine hırsızların girdiği açıklandı. Polis, soygunun 53 yaşındaki ünlü şarkıcının İtalya’da tatilde olduğu sırada, 27 Temmuz'da gerçekleştiğini belirtti.

Şarkıcının 5,6 milyon dolarlık evinden ne çalındığı açıklanmadı. Atlanta polisi, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Carey, dokuz yatak odalı ve 13 banyolu evi, 2021 yılının kasım ayında satın almıştı.

Evde oyun alanı, havuz ve tenis kortu da var.