Türkiye Gazetesi

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı Masterchef Türkiye programının son bölümünde yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

SERT SÖZLERLE UYARDI

Masterchef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı Yağde’nin tırnaklarını görünce sinirlerine hakim olamadı. Yarışmacı Rağde'nin tırnaklarında oje olduğunu gören Mehmet Yalçınkaya, Rağde'yi sert sözlerle uyardı. Daha önce bu konuda yarışmacıları defalarca ikaz ettiklerini belirten Mehmet Şef, Rağde’ye gösterdiği tepkiyle gündem oldu.

“BÖYLE GELİNMEYECEĞİNİ KAÇ KEZ SÖYLEDİK”

Yemek yaptığı sırada yarışmacının tırnaklarındaki ojeleri fark eden Mehmet Şef, “Sen bir dur! Tırnağında ne var? Git tırnaklarını temizle. Sana bir tane tırnak temizleyici versinler, öyle gel” dedi. Sinirlerini kontrol edemeyen Yalçınkaya “Bu programa ojeyle gelinmeyeceğini kaç kez söyledik? Arkadaşımıza biri yardımcı olsun. Bu neyle temizleniyorsa temizlesin, öyle gelsin. Burası güzellik programı değil, yemek yarışması” diyerek sert çıktı.

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