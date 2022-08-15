Türkiye Gazetesi

Oyuncu Tom Holland akıl sağlığını korumak için sosyal medyayı terk etti. Üstelik bu açıklamasını da sosyal medya üzerinden duyurdu. Genç yıldızın bu açıklamaları sonrası hayranları üzütüye boğuldu. "Örümcek Adam"ı canlandıran Tom Holland, bu kararı akıl sağlığına "zararlı" olabileceğini düşündüğü için verdiğinin de altını çizdi.

AŞIRI UYARICI VE BUNALTICI

BBC’nin haberine göre, Holland, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Instagram ve Twitter'ı "aşırı uyarıcı" ve "bunaltıcı" bulduğunu dile getirdi. 26 yaşındaki İngiliz oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında yazılanları okuduğunu, yazılanlara kendini kaptırdığını ve bunu akıl sağlığına çok zarar verdiğini söyledi. Holland, "Bu yüzden bir adım atma ve sosyal medya uygulamasını silme kararı aldım." ifadesini kullandı.

INSTAGRAM'DA 67 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VARDI

Bir süredir sosyal medya hesaplarında aktif olmayan Holland’ın sosyal medyaya ara verme kararı sevenlerinin bir kısmı tarafından üzüntü ile karşılanırken diğer kısmı ise bu durumu "akıllıca bir hareket" olarak nitelendirildi. Holland'ın, Instagram'da 67 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Sette görüntü yönetmenini öldüren ünlü oyuncuya FBI'dan kötü haber Film setinde dolu bir tabanca ile deneme atışı yaparken görüntü yönetmenini vurarak ölümüne neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin'n ile ilgili çarpıcı bir rapor ortaya çıktı. Trajik kazayı araştıran FBI'ın rapor sonuçlarına göre Baldwin ceza alabilir.

Ünlü oyuncu evinde çocuğu tarafından ölü bulundu 'Elvis' filminde Big Mama Thornton'u oynayan ünlü oyuncu Shonka Dukureh, evinde ölü bulundu.