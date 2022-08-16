Türkiye Gazetesi

Manken, oyuncu ve şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında hayatını iş insanı Serkan Kodaloğlu ile birleştirmişti. Dinçöz’ün bu evliliğinden oğlu Aslan dünyaya gelmişti. Çift geçtiğimiz Nisan ayında boşandı. 4 ay önce boşanan Petek Dinçöz, çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile bu akşam bir otelde evleniyor.

KINA GECESİNDE VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN

Geçen hafta nişan yüzüklerini taktıklarının haberini veren Petek Dinçöz, dün akşam kına gecesi yaptı. Arkadaşlarıyla bir mekanda bir araya gelen Dinçöz, doyasıya eğlendi. Ünlü isim kurtlarını döktükten sonra ellerine kına da yaktı.

ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLENİYOR

Mart ayında 8 yıllık evliliğini sonlandıran Petek Dinçöz'ün geçtiğimiz günlerde nişanlandığı Nida Büyükbayraktar, çocukluk aşkı çıkmıştı. Instagram hesabından 17 yaşındayken Büyükbayraktar ile çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Dinçöz, “Bizimkisi bir aşk hikayesi” yazmıştı.

Petek Dinçöz - Nisa Büyükbayraktar

4 ay önce boşanan Petek Dinçöz evlilik yolunda ilk adımı attı! “Rabbim bizi birbirimizden ayırmasın” Geçtiğimiz Nisan ayında Serkan Kodaloğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz yeni bir birlikteliğe yelken açtı. Dinçöz, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü şarkıcı, manken ve oyuncu yüzüklerin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak altına “Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun” notunu düştü.