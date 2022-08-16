Türkiye Gazetesi

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 19 sanığın 10’u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlar hapis cezası talep edilmişti.

AVUKAT ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ DAVASI BAŞLADI

Olaya ilişkin 19 sanıklı dava bugün Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Ünlü Sunucu Ece Erken'de davaya katılmak için avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.

BAYILDIĞI ESNADA BAŞINI SANDALYEYE VURDU

Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasının ilk duruşma sırasında fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül açıklamada bulunarak, “Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek” dedi.



Ece Erken’in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, “Duruşma öncesinde müvekkilimin çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Fakat sanıkların ifadeleri ve olay anlatımları sırasında müvekkilimin başı dönerek düştü. Başını sandalyeye vurdu, dayanamadı. Çünkü ifade sırasında da ara ara dayanamıyordu zaten, müdahale ediyordu, doğru olmadığını ifade ediyordu. En son dayanabileceği nokta bu oldu. Dolayısıyla bu duruşmanın devamını sonuna kadar getiremedi. Zaten bayıldığı için kollarından kaldırarak getirdik. Arka kapıdan çıkışını yaptık, hemen yanına gitmem gerekiyor. Hastaneye doğru geçtiler. Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. O esnada gördüm. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek” şeklinde konuştu.

Eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini söyleyen Ece Erken mesajları tek tek ifşa etti Ünlü sunucu Ece Erken, Ocak ayında hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Erken, kendisine atılan mesajları sosyal medya üzerinden ifşa ederek “Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

Ece Erken vefat eden eşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı… ‘Beni eksik bırakıp gittin7 elbet kavuşacağız’ Geçen Ocak ayında vefat eden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi sunucu Ece Erken sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Erken paylaşımında “Bugün 13 Temmuz. Canım eşimin doğum günü… Hasretle, özlemle anıyorum Şafağımı. Beni eksik bırakıp gittin Şafağım. Elbet kavuşacağız” ifadelerini kullandı.