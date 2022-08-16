Türkiye Gazetesi

27 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu, yönetmen Mustafa Kotan ile şakalaşırken başına talihsiz bir olay geldi. Ünlü isim cam sebilin musluğuna ağzını dayayınca olanlar oldu.

TEHLİKEYİ UCUZ ATLATTI

Aslı Bekiroğlu, Mustafa Kotan'ın tuttuğu sebilden şerbet içmeye çalıştı. Oyuncunun musluğunu sert bir şekilde çevirdiği cam sebil yüzüne patladı. Tehlikeden ucuz bir şekilde kurtulan Bekiroğlu, neye uğradığını şaşırdı.

AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKEN OYUNCU PROJEDEN ÇEKİLMİŞTİ

Türk rock müzik sanatçısı ve dizi oyuncusu Barış Akarsu’nun hayatının anlatıldığı filmde rol alacak Aslı Bekiroğlu, daha önce şaşırtan bir açıklama yapmıştı. Filmde ünlü şarkıcının kız arkadaşını canlandıracak Bekiroğlu, bir muhabirin “Barış Bey'in trajik ölümüyle ilgili ne söylemek istersiniz?” sorusuna gülerek “Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun” şeklinde cevap vermişti. Cevabı sosyal medyadan tepki çeken oyuncu, olayın ardından özür dileyerek projeden ayrıldığını açıklamıştı.

Aslı Bekiroğlu’dan Barış Akarsu sorusuna skandal cevap! Tepki çekince projeden ayrıldığını açıkladı Türk rock müzik sanatçısı ve dizi oyuncusu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Ünlü ismin yaşamının beyaz perdeye aktarılacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Akarsu’nun hayatının anlatıldığı filmin kadrosunda yer alan Aslı Bekiroğlu, projeyle ilgili kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Filmde ünlü şarkıcının kız arkadaşını canlandıracak Bekiroğlu, bir muhabirin “Barış Bey'in trajik ölümüyle ilgili ne söylemek istersiniz?” sorusuna gülerek “Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun” şeklinde cevap verdi. Cevabı sosyal medyadan tepki çeken oyuncu, olayın ardından özür dileyerek projeden ayrıldığını açıkladı.