Türkiye Gazetesi

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına oyuncu Levent İnanır katıldı. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Levent İnanır, dayısıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

“KADİR İNANIR’LA 24 SENE AYNI EVDE YAŞADIK”

Sinema ve dizi oyuncusu olan Levent İnanır, bugüne kadar pek çok başarılı yapımda rol aldı. Erken yaşta babasını kaybettiği için dayısı Kadir İnanır'ın yanında büyüdüğünü söyleyen ünlü oyuncu verdiği röportajda o dönem hakkında şöyle konuştu:

"Kadir İnanır'la 24 sene aynı evde yaşadık, sonrasında da her gün beraberdik. Benim daha bir tane basında sakil haberim çıkmadı. Çocukken de, gençken de, evliyken de... Boşanalı 8 sene oldu bunu bile kimse bilmiyor. Bu bile gereksiz haber olmadı. Başka insanlar boşandığında bağıra bağıra duyurur hatta bir de kavga çıkartır. 21 senelik kariyerimde sadece küçük bir haberim çıktı. O da bir oyuncu arkadaşımla oturdum o zaman yapıldı. Sadece 5-6 kişi okumuştur. Bunun nedeni hem ilk aldığım terbiyeden sonra da Kadir dayıma olan saygımdan" dedi.

“ATTIĞIM HER ADIMI DAYIMI DÜŞÜNEREK ATTIM”

Dayısı Kadir İnanır'ın adına leke sürülmemesi için çaba sarf ettiğini ve ona göre yaşadığını belirten Levent İnanır, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ben bir kere hakim karşısına çıktım. O da yanımda iki tane sinemacı kavga etti, beni de şahit gösterdiler. Prensipli yaşayan biriyim. Tabii ki benim de aykırılıklarım oldu. Benim de trafik cezam olabilirdi, bir kavgam olabilirdi. Benim hep bir otokontrolüm var. Attığım her adımı dayımı düşünerek attım. Aman onun adına leke sürülmesin dedim. Kendisine de senin yüzünden çocukluğumu yaşayamadım dedim. Dayım asla böyle bir şey istemedi bu benim terbiyemden ve görgümden oldu. Hayatım biraz Kadir İnanır'a vakfedilmiş gibi. Bundan pişman değilim, bu benim kaderimmiş. Böyle yaşanması gerekiyormuş. Şimdiki aklım olsaydı oyunculuğu düşünmezdim."

Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır eridi, bir deri bir kemiğe döndü Usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz Kasım ayında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Günlerce hastanede tedavi gören İnanır’ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtilmişti. Önceki gün Kuruçeşme’de görüntülenen ünlü ismin spor tarzı ve zayıflığı dikkat çekti.

Ünlü oyuncu müjdeli haberi verdi: Kadir İnanır’ın hayatı belgesel oluyor Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını cevapladı. İnanır, “Hayatımı anlatan bir belgesel çekilecek” diyerek müjdeli haberi verdi.