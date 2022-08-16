Türkiye Gazetesi

İzmir'te yaşayan sinema, ses ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal vefat etti. 87 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı, Kemal Sunal'la oynadığı 'Bombacı Mülayim' filmindeki memur karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Pekkutsal, yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?

Buca halkevinde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosunda eğitim gördü. İstanbul'a gelince Muammer Karaca'nın tiyatrosunda çalıştı. Hulki Saner kendisini sinemaya kazandırmasıyla oynadığı ilk film 'Cibali Karakolu' oldu. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı. 'Korkusuz Korkak' filminde memur rolünü canlandırdı. 1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yaptı. İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında 'Kaygısızlar' dizisinde 'Hacı Gaffur' rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı 'Sıfır Dediğimde' filmidir. Son oynadığı reklam filminde ise Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte kamera karşısına geçti. Müzik sektörüyle de ilgilenen Pekkutsalın yaklaşık 20 plakta imzası var. Uzun süre İstanbul'da oturdu. Pekkutsal, emekli olduktan sonra İzmir’in Buca ilçesinde hayatını sürdürüyordu.

Usta sanatçı İlhan İrem’e veda: Vasiyeti yerine getirildi Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem böbrek yetmezliği nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Sanatçının vasiyeti üzerine tabutunun Türk bayrağına sarıldığı görülürken, törene çok sayıda seveni katıldı.

Cüneyt Arkın'a veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın kaldırıldığı hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor...