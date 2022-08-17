Türkiye Gazetesi

Ankara'daki şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 2'si stajyer mühendis biri stajyer mimar 3 kişiden 21 yaşındaki Taha Öztürk hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından inşaatta çalışmalar durduruldu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Taha Öztürk için ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

ÜNLÜ OYUNCU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenazeye, Öztürk'ün ailesi, oyuncusu olduğu Hacettepe Üniversitesi Amerikan futbolu takımından arkadaşları ve akademisyenler katıldı. Törene katılan Taha Öztürk’ün kuzeni ok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Fatih Öztürk gözyaşlarını tutamadı. Vefat eden Taha Öztürk'ün cenazesi Karşıyaka mezarlığına defnedildi.

Oyuncu Fatih Öztürk

FORMASINI BABASINA HEDİYE ETTİLER

Stajyerlik yaptığı ilk iş günü hayatını kaybeden Öztürk'ün okul takımında giydiği 47 numaralı Amerikan Futbolu forması takım arkadaşları tarafından baba Zeki Öztürk'e hediye edildi. Gözyaşları sel olan acılı baba ise formayı, oğlunun tabutunun üzerine serdi.

Taha Öztürk'ün babası

Çıkan fırtınada hayatını kaybetmişti... Genç mühendisin ölümünde acı detay ortaya çıktı Başkent Ankara'da dün yaşanan fırtınada İnşaat Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan stajyer Taha Öztürk hayatını kaybetmişti. Genç mühendisin staj hayatındaki ilk iş günü olduğu ortaya çıktı.

Ankara Valisi açıkladı, kuvvetli fırtınadan 1 kişi ölü 2 kişi de yaralandı Ankara Valisi: Şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.