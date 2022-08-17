Türkiye Gazetesi

Manken, oyuncu ve şarkıcı Petek Dinçöz, oğlu Aslan’ın babası Serkan Kodaloğlu’ndan Nisan ayında boşanmıştı. Dinçöz geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu eski aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlendi. Çift, İstanbul Beşiktaş’taki bir otelde nikah masasına oturdu.

Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar'ı törende aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

“ATTIĞIMIZ İLK ADIMIMIZ HAYIRLI OLSUN

Dinçöz, geçtiğimiz hafta işletmeci Nida Büyükbayraktar ile yüzükleri takmıştı. Ünlü isim, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Ünlü isim paylaştığı fotoğrafın altına “Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın” notunu düşmüştü.

Petek Dinçöz’den kına gecesi: Arkadaşlarıyla göbek attı Şarkıcı Petek Dinçöz, çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile bu akşam nikah masasına oturuyor. Ünlü isim düğün öncesi kına gecesi yapmayı ihmal etmedi. Dinçöz ve arkadaşları eğlenceli geceden görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

4 ay önce boşanan Petek Dinçöz evlilik yolunda ilk adımı attı! “Rabbim bizi birbirimizden ayırmasın” Geçtiğimiz Nisan ayında Serkan Kodaloğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz yeni bir birlikteliğe yelken açtı. Dinçöz, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü şarkıcı, manken ve oyuncu yüzüklerin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak altına “Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun” notunu düştü.