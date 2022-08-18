Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yarışmada sorulan “Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır?” sorusunun cevabı merak edildi. Peki, merak edilen sorunun cevabı ne? “Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır?” İşte internette herkesin aradığı o sorunun doğru cevabı…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER “ŞU ANDA HANGİ TÜRDEN HAYATTA OLANLARIN SAYISI DAHA AZDIR?” SORUSUNUN CEVABI

A-) Kutup ayısı

B-) Mavi balina

C-) Dev panda

D-) Beyaz Gergedan

Doğru Cevap: C şıkkı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER KEREM DİNÇSOY KİMDİR?

Aslen Bursalı olan ve yarışmaya Balıkesir’den katılan 19 yaşındaki Kerem Dinçsoy, Bandırma Fen Lisesi mezunu. Üniversite tercih döneminde olan ve tıp fakültesinde eğitim almayı hedefleyen Kerem Bey, yarışmada ödül kazanırsa bu parayla elektrogitar satın almak istiyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan Ed Sheeran sorusu: 12 Ağustos sorusunun doğru cevabı! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine ses getirdi. İlgiyle takip edilen yarışmanın 12 Ağustos Cuma ATV ekranlarında yayınlanan bölümünde yarışmacıya sorulan bir soru çok konuşuldu, sosyal medyada gündem oldu. “Ed Sheeran çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözleri öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir?” sorusu internette sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 12 Ağustos sorusu cevabı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevabı…

999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? Kim Milyoner Olmak İster 5 Ağustos sorusunun doğru cevabı! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine ses getirdi. İlgiyle takip edilen yarışmanın 5 Ağustos Cuma ATV ekranlarında yayınlanan bölümünde yarışmacıya sorulan bir soru çok konuşuldu. 999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? sorusu internette sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 5 Ağustos sorusu cevabı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru ve cevabı…