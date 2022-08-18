Türkiye Gazetesi

6 yıllık beraberliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. İkiliden güzel haber geldi.

Başarılı oyuncu Demet Evgar ve iş insanı Levent Babataş, Mavi adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Doğuma doktor, ebe ve doğum psikoloğundan oluşan bir ekip girdi. Özel bir hastanede doğum yapan Demet Evgar’ın ve Mavi bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

DEMET EVGAR KİMDİR?

Arnavut kökenli oyuncu 1980 yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir. 17 yaşında amatör olarak Afsem Tiyatrosu'nda ilk oyunculuk kariyerine başlamıştır. Sahneye ilk kez çıktığı oyun Ray Cooney "Kaç Baba Kaç" olarak bilinir. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Eğitimi sırasında Tiyatro Kılçık adında bir topluluğu arkadaşlarıyla beraber kurmuştur. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda "Aşk Çemberi", "Tiyatro Kılçık", "Takanlar ve Takılanlar", "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlarda sahne aldı. 2009 yılında Kent Oyuncuları Tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğiyle sahnelenenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırmasıyla 2010 yılında 8. Tiyatro Ödülleri töreninde Yılın Kadın Oyuncusu Ödülünü aldı. Başarılı oyuncu kariyerinde ilk olarak Türkmax'te daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan 1 Erkek 1 Kadın isimli dizide Zeynep Yıldırım karakterini canlandırmıştır. Evgar'ın "Avlu" ve "Alev Alev" dizilerindeki oyunculuğu da oldukça takdir görmüştür.

Demet Evgar dünya evine girdi Ünlü oyuncu Demet Evgar, bir süredir birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş'la dünya evine girdi.