Türkiye Gazetesi

Avustralya merkezli TV şirketi Foxtel’in CEO'su Patrick Delany, uzun zamandır beklenen Game Of Thrones prequel serisi House Of The Dragon'un galasında Daenerys Targaryen’i canlandıran Emilia Clarke'a 'kısa, bodur bir kız' diyerek katılımcıları şaşırtmıştı.

House Of The Dragon'un ilk bölümünün gösterimi öncesinde Avustralya’nın Sydney kentinde büyük bir etkinlik düzenlendi. Game Of Thrones'u ilk çıktığında hemen izlemeye başlamadığını anlatırken Delany, “Kısa, aptal kızın ateşe doğru yürüdüğü bu dizide ne var? diye düşündüm” dedi. Herkesi şaşkına çeviren bu yorum sonrasında Delany katılımcıların gülmesini beklerken sessizlik hakimdi.

Foxtel tarafından yapılan açıklama ile Emilia Clarke’dan özür dilendi. Şirket, "Amacı, Games of Thrones'un 2011'de televizyonlarda farklı bir şey başlattığını ve Emilia Clarke'ın nispeten az tanınan birinden en tanınmış ve en sevilen aktörlerden birine dönüştüğünü göstermekti” şeklinde açıklama yaptı.

Açıklamanın devamında ise “Delany adına Foxtel Group, sözleri yanlış anlaşıldıysa ve herhangi bir gücendirmeye neden olduysa özür diliyor" denildi.

HOUSE OF THE DRAGON

Game Of Thrones’ta geçen tarihten 300 yıl öncesini anlatan House Of The Dragon, Westeros'un oluşumundan başlayarak Targaryen ailesinin tarihini aktarıyor. Dizide, Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel ve Graham McTavish gibi ünlü oyuncular rol alıyor.

Game of Thrones'un Khaleesi'sinden Suriye halkına destek mesajı "Game of Thrones (Taht Oyunları)" dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Suriye halkına ve Suriye'deki sağlık merkezlerinin hedef alınmasının durdurulması için başlatılan "ActionforSama" hareketine destek mesajı verdi.

Game of Thrones oyuncusu Andrew Dunbar hayatını kaybetti Game of Thrones (Taht Oyunları) kadrosunda yer alan Andrew Dunbar, Kuzey İrlanda’nın Belfast kentindeki evinde hayatını kaybetti.