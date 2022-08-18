Türkiye Gazetesi

Biyografi filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Etiler'de bir stüdyoya girerken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, hayatını anlatan film çekileceğini söyledi.

“SENARYOYU BEĞENDİM”

Müslüm, Bergen, Dilberay gibi birçok sanatçıdan sonra Serdar Ortaç’ın da hayatı film oluyor. Yaşamı beyazperdeye aktarılacak olan şarkıcı, konuyla ilgili “Önüme bir senaryo geldi. Bayıldım ama filmde ben oynamayacağım” dedi.

“JAPON’A BENZEYEN BİRİ OYNASIN”

Ortaç, muhabirlerin "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna ise “Japon'a benzeyen biri oynasın. Hiçbir dizi ve filmi izlemiyorum ki kimseyi tanıyayım” şeklinde cevap verdi.

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Yalnızca selam verip doğum günü kutluyor… Serdar Ortaç’ın yeni işinde kazandığı para dudak uçuklatıyor Son dönemde hem maddi problemler hem de sağlık sorunları yaşayan Serdar Ortaç, kendisine yeni bir gelir kapısı buldu. ‘Maksadım insanları mutlu etmek’ diyen Ortaç, bir dijital platform için belli bir ücret karşılığında doğum günü, kutlama gibi günler için kişiye özel videolar çekiyor. Ortaç’ın bu iş için aylık aldığı ücret ise dudak uçuklatan cinsten…