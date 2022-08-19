Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı popüler kimliği nedeniyle reklamcıların da en çok tercih ettiği ve teklif götürdüğü isimlerin başında geliyor. Yaptığı işlerle adından söz ettiren başarılı medya patronu bir bankanın reklam yüzü oldu.

BANKAYLA EL SIKIŞTI

TV100’de yer alan habere göre yakın zamanda bir cep telefonunun yüzü olan Ilıcalı son olarak bir bankayla anlaşma sağladı. Ilıcalı İş Bankası ile el sıkıştı. Ünlü televizyoncu bankanın bir uygulamasının reklamlarında yer alacak.

KAMERA KARŞISINDA

Acun Ilıcalı reklam filmi için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Yapılan anketlerde halkın en güvendiği isimlerin başında gelen Ilıcalı’nın reklam filminin yönetmen koltuğunda ise Türkiye’nin başarılı reklam yönetmenlerinden Ali Taner Baltacı yer aldı.

‘Arabayı alamadı, Acun Ilıcalı ile mahkemelik oldu’ iddialarına Batuhan Karacakaya’dan cevap geldi: O defteri kapattık Survivor 2022 All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya, yarışmayı üçüncü olarak tamamladı, araba ödülünü almaya hak kazandı. Ancak Karacakaya’nın arabayı alamadığı için Acun Ilıcalı'ya dava açtığı yönündeki haberler gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu iddialar hakkında sessizliğini bozan başarılı yarışmacı söylentilere paylaştığı fotoğrafla cevap verdi.

Acun Ilıcalı Türkiye'ye Hull City mağazası açacak! Transferler bitmedi... Acun Ilıcalı'nın geçen sezon satın aldığı Hull City, yeni transferleri için imza töreni düzenledi. Basın toplantısında uzun bir konuşma yapan Acun, Türkiye'de 1-2 transfer daha yapacaklarını açıklarken önümüzdeki ay piyasaya çıkacak olan Hull City ürünlerinin ses getireceğini söyledi. Ünlü medya patronu, Türkiye'ye de bir Hull City mağazası açacağını söyledi.

Eski eşi Şeyma Subaşı ile kavga ettiği iddialarına Acun Ilıcalı son noktayı koydu Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 2018 yılında boşandığı Şeyma Subaşı'nın Bodrum’daki bir mekanda kızları Melisa’nın velayeti ve nafaka ücreti nedeniyle kavga ettiği ileri sürülmüştü.