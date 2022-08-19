Türkiye Gazetesi

İlk oyunculuk deneyimine hazırlanan ünlü ABD'li model Bella Hadid, CQ dergisine röportaj verdi. Müslüman olmaktan her fırsatta gurur duyduğunu belirten Hadid, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Babası Filistinli emlak patronu Mohamed Hadid olan ünlü model, röportajında annesiyle babasının kendisi 4 yaşındayken boşanması nedeniyle babasından ayrıldığını, böylece Filistin kökeninden uzaklaştığını söyledi.

“MÜSLÜMAN KÜLTÜRÜNDE BÜYÜYEBİLMEYİ ÇOK İSTERDİM”

Dünyaca ünlü manken Bella Hadid ilk kez bir dizi projesiyle kamera karşısına geçecek. Ramy isimli dizide Müslüman bir genç kızı canlandırmaya hazırlanan 25 yaşındaki manken, “Müslüman kültüründe büyüyebilmeyi çok isterdim. Uzun süre içimdeki Filistinliyi çok özledim ve bu beni yalnızlığa itti. Her gün babamla birlikte olmayı, ibadet edebilmeyi ve Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim. Ama maalesef mümkün olmadı. Filistin'i hiçbir zaman özgür görememiş, orada yaşayan yaşlılar ve büyüyüp güzel bir hayat sürebilecek çocuklar için çabalıyorum. O kadar şanslıyım ki, istediğim ve hissettiğim gibi konuşabileceğim bir pozisyondayım” dedi.

BELLA HADID’İ DUYGULANDIRAN HEDİYE

Filistin'e desteğini sık sık ifade eden Hadid, daha önce de İsrail’in Filistin’e karşı saldırılarına tepki göstermişti. Ramy dizisinin setinde kendisine “Özgür Filistin” yazılı bir tişört hediye edilen ünlü manken, çok duygulandığını da sözlerine ekledi.

Filistinli manken Bella Hadid’in ‘teravih treni’ paylaşımı ses getirdi İstanbul’da imamlık yapan Mahmut Eroğlu, çocuklara namazı sevdirmek için ‘teravih treni’ fikrini hayata geçirdi. Eroğlu, çocuklarla her akşam namaz sonrası teravih treni oluşturuyor. Caminin etrafında dolaşan bu trenin son durağı ise ‘çocuk market’ oluyor, çocuklar bu trenden istediklerini alabiliyor. Bu şahane fikir dünyaca ünlü Filistinli model Bella Hadid’in de dikkatini çekti. Hadid, sosyal medya hesabından teravih treni ile ilgili paylaşım yaptı.

Ünlü model Bella Hadid, Ramazan paylaşımıyla takdir topladı: Müslümanlara dua ediyorum ABD'li dünyaca ünlü model Bella Hadid, Ramazan paylaşımıyla gönülleri fethetti. Sosyal konulara oldukça duyarlı olan Hadid, Instagram üzerinden Ramazan ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bella Hadid sarma sardı, sosyal medyada gündem oldu Dünyaca ünlü top model Bella Hadid, mutfağa girerek hünerlerini sergiledi. Genç manken bir tencere sarma yaptığı anları paylaştı, o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.