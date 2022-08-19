Türkiye Gazetesi

TRT’nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’ndan sonra Bergen’in hayatını konu alan filmde rol alan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, doğum gününde aniden rahatsızlandı. Ateşi yükselen oyuncuya serum takıldı.

“ATEŞLİ BİR DOĞUM GÜNÜ”

Ünlü isim, geçtiğimiz Çarşamba doğum günü için bir parti verecekti. Ancak oyuncu aniden rahatsızlandı. Ateşi yükselen Farah Zeynep Abdullah soluğu partide değil, hastanede aldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Abdullah, fotoğrafa ‘Ateşli bir doğum günü’ notunu düştü.

MUMLARI HASTANEDE ÜFLEDİ

Ünlü oyuncuya serum takıldı. Hastanede kendine gelen isme hemşireler sürpriz yaptı. Abdullah, 33. doğum günü pastasının mumlarını hastanede üfledi.

Farah Zeynep Abdullah’tan “Bergen filminden servet kazandı” iddialarına sert çıkış Türk arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen’in hayatının anlatıldığı filmde başrolü üstlenen Farah Zeynep Abdullah’ın filmden 40 milyon TL kazandığı iddiaları gündem oldu. Ünlü oyuncu bu iddialardan sonra Twitter’dan paylaşım yaparak sert çıktı.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen hakkında konuştu: Yaşadığı acıların tarifi yok Müzik dünyasının taçsız kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan film dün geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Abdullah, “Şiddeti hiç bu kadar yakından tanımamıştım” dedi.