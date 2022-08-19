Türkiye Gazetesi

Bir dönemin ünlü simalarından olan ve İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Ergün Kalender'den içleri sızlatan bir haber geldi. Onur Akay'ın kaleme aldığı habere göre Kalender, yaşadığı psikolojik sorunlar sonrası evini çöp eve evirdi. Ekiplerin gelip müdahalede bulunduğu evden çıkanlar görenleri şoke etti.

EVİNDEN KAMYONLARLA ÇÖP ÇIKTI

Kalender'in evinin suyunun ve elektriğin kesik olduğu iddia edilirken, evinden 2 kamyon çöp çıktığını öne sürüldü.

Onur Akay'ın köşesinde yer verdiği yazıda verilen bilgiler şöyle:

"İbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği şarkıcı Engür Kalender'in, çöp evde yaşadığını yazmıştım. Psikolojik sorunları olan Engür Kalender'in, annesi ile yaşadığı evi belediye temizledi.

Komşularından edindiğim bilgiye göre, Şişli'de bulunan evden 2 kamyon çöp çıkmış, evin içinde ne su ne de elektrik varmış. Hayvan pislikleri ve küflü eşyalarla dolu evden, ölü kedi yavruları bile çıkmış.

Evin kapısı açılınca ortalığı saran koku yüzünden insanlar o sokaktan bile geçmekte zorlanırken, alerjik astım rahatsızlığı bulunan Engür ve annesi o evde nasıl yaşadılar akıl erdirmek zor." İfadelerini kullandı.

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