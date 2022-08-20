Türkiye Gazetesi

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine ses getirdi. İlgiyle takip edilen yarışmanın 20 Ağustos Cuma yayınlanan bölümünde yarışmacı Cumali Miçooğulları’nın anlattığı anı sosyal medyada gündem oldu.

18 YAŞINDAN BERİ DÜNYAYI GEZİYOR

Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan 33 yaşındaki Cumali Miçooğulları, 18 yaşından beri dünyayı gezdiğini belirtti. Yarışmaya Hatay’dan katılan isim, seyahat anılarından oluşan iki kitap yazdığını söyledi. Yurt dışında birçok otelde çalışan yarışmacı farklı kültürlerden etkilenerek dünyayı dolaşmaya başladığını belirtti.

“UYUŞTURUCU MAFYASI TARAFINDAN KAÇIRILDIM”

Hatay’da yaşayan Cumali, 19 yaşında ailesine bir sempozyuma katılacağını söyleyerek seyahate çıktı. 3 aylık bir seyahat planı yapan yarışmacı Lübnan’dan Ürdün’e gittiği yolculuğunda bir uyuşturucu mafyasının aracına bindiğini belirterek herkesi şaşırttı. Polislerin kendisini serbest bırakmasının ardından Cumali, bu sefer de mafya üyeleri tarafından kaçırıldığını anlattı. Sıkıntılı zamanlar geçirdiğini belirten isim, polisler tarafından kurtarıldığını belirtti. Kim Milyoner Olmak İster’e katılan ismin anlattıkları karşısında hem stüdyodakiler hem de Kenan İmirzalıoğlu şaşkınlığını gizleyemedi.

100 BİN TL’LİK SORUDA ELENDİ

Kazandığı ödülün 30 bin TL’sini sokak hayvanlarına bağışlamak istediğini belirten Cumali Miçooğulları yarışmada iyi bir performans sergileyerek 100 bin TL’lik soruya kadar geldi ancak kendisine sorulan Romen rakamları ile ilgili bir soruda elendi. Cumali’nin elendiği soru ve doğru cevabı şu şekildeydi:

İtalya’da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır?

A:5

B: 9

C: 13

D: 17



Doğru Cevap- D: 17

Soru karşısında tereddütte kalan Cumali, yarışmadan çekilme kararı aldı. Cevap verseydi 13 diyeceğini belirten isim, doğru şıkkın 17 olduğunu duyunca üzüldü. Seyahat tutkunu yarışmacı 50 bin TL alarak yarışmaya veda etti. Bu paranın 30 bin TL’sini sokak hayvanlarına mama almak ve tedavilerini karşılamak için kullanacağını, 20 bin TL’si ile seyahate çıkacağını söyledi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CUMALİ MİÇOOĞULLARI KİMDİR?

Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan 33 yaşındaki Cumali Miçooğulları, aslen Hataylı ve yarışmaya da Hatay’dan katıldı. 19 yaşından beri 67 ülke gezen Cumali Bey’in kendine ait yayımlanmış iki kitabı da var. Cumali Bey, yarışmadan kazandığı parayı sokak hayvanları ve Latin Amerika seyahati için kullanmak istiyor.

Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır? Kim Milyoner Olmak İster 17 Ağustos sorusunun doğru cevabı! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine ses getirdi. İlgiyle takip edilen yarışmanın 17 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan bölümünde yarışmacıya sorulan bir soru çok konuşuldu. Kim Milyoner Olmak İster’e katılan 19 yaşındaki Kerem Dinçsoy’a yöneltilen “Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır?” sorusu internette sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 17 Ağustos sorusu cevabı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik 9. soru ve cevabı…

Kim Milyoner Olmak İster’de güldüren soru: Cevabı herkesi şaşkına çevirdi Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de dün akşam güldüren anlar yaşandı. Son bölümde ekranlara gelen “Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?” sorusunun şıkları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri güldürdü.