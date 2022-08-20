Türkiye Gazetesi

Bir süre önce kolundaki ağrı sebebiyle hastaneye giden ve yapılan muayenede akciğerinde bir kitle olduğu tespit edilen usta oyuncu Civan Canova'dan kötü haber geldi. Canova, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta isim 5 Ağustos'ta sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin bilgi vermişti.

"SİZE VERECEĞİM HABER GÜZEL DEĞİL"

Usta oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla 15 gündür hastanede olduğunu belirterek sevenlerine seslendi. “Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum” diyen Canova, akciğerinde kitle tespit edildiğini belirtti.

"CİVANIMI KAYBETTİK"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan oyuncu Esra Dermancıoğlu acı haberi şu sözlerle duyurdu:

Dermancıoğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim" diye yazdı.

Usta oyuncu Civan Canova’dan üzen haber: Kolundaki ağrı nedeniyle gitti, hastalığı bambaşka çıktı Usta oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla 15 gündür hastanede olduğunu belirterek sevenlerine seslendi. “Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum” diyen Canova, akciğerinde kitle tespit edildiğini belirtti.