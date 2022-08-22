Türkiye Gazetesi

Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in yer aldığı ‘Kafalar’ grubu Türkiye'de en çok abonesi bulunan YouTube kanallarından biri. Grubun geçtiğimiz sene Haziran ayında nikah masasına oturan üyesi Fatih Yasin ile avukat eşi Sena Güzeldağ boşandı.

Sena Güzeldağ - Fatih Yasin - Atakan Özyurt - Esin Çepni - Bilal Hancı

“SİZLERDEN SAYGI, ÖZVERİ, ANLAYIŞ BEKLİYORUZ”

Boşanma haberini sosyal medya hesabı üzerinden Sena Güzeldağ şu sözlerle paylaştı:

“Yazması kolay gibi gelse de Fatih ile olan evlilik birliğimizi 17 Ağustos günü kanunen sonlandırmış bulunmaktayız. Bu sürecin ikimiz için daha fazla yıpratıcı olmaması adına sizlerden saygı, özveri ve anlayış bekliyoruz. Ben bu yolda çok güzel insanlarla tanıştım, harika insanlar biriktirdim. Dilerim ki herkesi yolu açık olsun, iyi insanlarla karşılaşsın. Bir süre paylaşım yapamayacağım. Merak etmeyin, sadece her zaman her şeyin hayırlısını dileyin.”

Konuyla ilgili Kafalar grubu üyesi Fatih Yasin’in eski eşiyle fotoğrafları kaldırmaması ve herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

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