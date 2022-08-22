Türkiye Gazetesi

4 çocuğunu da normal doğum şeklinde hayata getiren Özden Özdoğan, programda özel açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sonrası 'Özden Özdoğan kimdir, Özden Özdoğan kaç yaşında, Özden Özdoğan eşi kaç yaşında, Özden Özdoğan instagram' konuları internette sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. İşte Özden Özdoğan ile ilgili bilgiler...

ÖZDEN ÖZDOĞAN: ANNELİK ZAMANLA ÖĞRENİLEN BİR ŞEY

Özdoğan “Doğumlarım hep rahat geçiyor. Hamileliklerimde sağlıklı beslendim. Annelik zamanla öğrendiğim bir şey. İlk kızımda çok mu hatalar yaptım diye düşünürüm hep. O tecrübesizlik zamanla yıkılıyor. Annelerin kendilerine zaman vermesi gerekiyor” dedi.

ÖZDEN ÖZDOĞAN HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Adı: Özden Özdoğan

Doğum tarihi: 1990

Doğum teri: İstanbul

Boyu: 1.60

Kilosu: 56

Burcu: Terazi

Göz rengi: Siyah

Saç rengi: Siyah

Medeni durumu: Evli

Özden Özdoğan eşi: Ahmet Özdoğan

Instagram hesabı: @ozden.ozdogan

ÖZDEN ÖZDOĞAN KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni olan Özden Özdoğan’ın Instagram’da 772 bin takipçisi bulunuyor. Özdoğan 1990 İstanbul doğumludur. Aslen Bingöl’lü olan Özdoğan’ın 3 kız bir erkek çocuğu bulunuyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tanınan fenomen isim, şu an 5. çocuğuna hamile.

ÖZDEN ÖZDOĞAN KAÇ AYLIK HAMİLE?

Sosyal medya fenomeni ve influencer Özden Özdoğan, 33 haftalık hamile. Hamileliğinde Instagram hesabından paylaşımlar yapan ve takipçilerine bilgi veren Özdoğan, son paylaşımında "33.haftaya girmişken hamileliğim ile ilgili bir güncelleme paylaşmak istedim. Yaklaştıkça bir heyecan kaplıyor kabul etmeliyim eğer hamileyseniz ve dayanabileceğinizi düşünüyorsanız cinsiyet öğrenme kısmını doğum anına bırakın derim, çok tatlı bir heyecanı oluyormuş" dedi.

ÖZDEN ÖZDOĞAN KOCASI KİMDİR?

Özden Özdoğan, Ahmet Özdoğan ile evlidir. Çiftin 3 kız ve 1 erkek çocukları var. İlk çocuğu Duru’yu 21 yaşında doğuran Özdoğan’ın eşiyle arasında 9 yaş fark olduğu biliniyorr. Eşi Ahmet Özdoğan Karslı’dır. Özden Özdoğan’ın çocuklarının isimleri Duru, Rozelin, Azra ve Beyaz’dır.

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