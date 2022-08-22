Türkiye Gazetesi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan'a yaptığı çiçekli doğum günü sürprizi sosyal medyada viral oldu. KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın doğum günü olması vesilesiyle Selçuk Bayraktar, 20 Ağustos günü GENÇ KADEM'in eğitim kampına katıldı.

Kampa katılan Selçuk Bayraktar'ın eşine çiçek verdiği anların görüntüsü sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Pek çok kişi o anların bir video görüntüsünü, Müslüm Gürses'in 'Hangimiz Sevmedik' şarkısıyla paylaştı. Instagram'da paylaşılan söz konusu video 25 binden fazla beğeni aldı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 başta olmak üzere SİHA ve İHA'ların başarısıyla gündeme gelen Selçuk Bayraktar'ın eşine çiçek vermesi üzerine sosyal medyada kimi kullanıcılar ise "Herkese SİHA, sana çiçek" şeklinde paylaşımlar yaptı.

7 AKINCI TİHA'dan bayram fotoğrafı! Selçuk Bayraktar paylaştı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA’lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi. Selçuk Bayraktar pistte bayram için bir araya gelen AKINCI TİHA'ların görüntülerini paylaştı.

Yüzlerce kişi başvurdu! Selçuk Bayraktar yeni hedefi ilk kez açıkladı TEKNOFEST Girişim Programı İstanbul'da gerçekleştirilen lansmanla başladı. T3 Girişim Merkezi TEKNOFEST yarışmacılarını 2 farklı eğitimle destekleyecek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, 'hedefimiz dünyaya damga vurmak' dedi.