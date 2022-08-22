Türkiye Gazetesi

Bu sabah Yunan adalarından Muğla'daki Fethiye İskelesi'ne 2 bin 421 grostonluk 80 metre uzunluğunda bir yat yanaştı. Bu yatın 4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 20 Arap iş adamı arasında olan Lübnanlı Taha Mikati'ye ait olduğu öğrenildi.

20 BAVULLA AYRILDI

Ailesi ve yakınlarıyla Ege Denizi'nde tatil yapan Mikati'nin 'Chopi Chopi' adlı yatına 8 tankerle 80 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı. Bu akaryakıt fiyatının yaklaşık 2 milyon TL olduğu aktarıldı. Ardından Lübnanlı iş adamı ve yakınlarına ait 20 bavul ile çeşitli çantalar indirilip gümrükten geçti. Dalaman Havaalanı'na gidecek olan Mikati ve ailesinin Rodos adasına gideceği ifade edildi.

YATIN DEĞERİ 100 MİLYON DOLAR

Türünün en büyüğü olan lüks mega yat, İtalyan mimarlar Laura Sessa, Giovanni ve Paola Zuccon ile birlikte inşa edildi. 110 milyon doların üzerinde olan yatın tamamlanması 660 bin saat sürdü ve yer değiştirme gövdesi alüminyum ile çelikten yapıldı.

TÜRK HAMAMI VAR

Aslen eğlence amaçlı kullanım için “aile evi” olarak tasarlanan Chopi Chopi, beş lüks çift kabin, özel VIP teraslı özel bir süit, altı geniş açık güverte, alt güvertede bulunan 100 metrekarelik plaj kulübü içeriyor. Birden fazla yemek ve salon alanı, iki asansörü var. 'Yüzen ev', herhangi bir zamanda 12 konuk ağırlayabilir ve yaklaşık 31 mürettebat ile 9 personel istihdam ediyor. Ayrıca, gemi benzersiz bir dairesel pilot ev, sauna, Türk hamamı ve masaj odası ile tam bir günlük SPA, arkada bir helikopter pisti bulunuyor.

2014 DÜNYA KUPASI'NI TAŞIDI

Chopi Chopi beş yıl önce, 2014 Dünya Yat Kupası'nı evine götürdü. Ondan önce de Showboats Tasarım Ödülleri, 2014 yılında En İyi İç Dekorasyon Ödülü, 2014 Dünya Süperyat Ödülleri'nde Hakem Heyeti ve 2013 Yılı Teknesi ödüllerini aldı.