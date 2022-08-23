Türkiye Gazetesi

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı Masterchef Türkiye programının son bölümü çok konuşuldu. Ana kadro yarışmacılarının belirlendiği yarışmada, eski yarışmacılar önlüklerini yeni yarışmacılara devretmek için programa geldi. Ancak stüdyoda MasterChef eski yarışmacısı Hamza Mercimek’in olmaması dikkat çekti. Daha sonra programa görüntülü olarak bağlanan Mercimek, böbrek yetmezliği yaşadığını, yakında geçireceği ameliyata hazırlandığı için gelemediğini bildirdi. Sevilen isim, iki böbreğinin de iflas ettiğini söyleyerek sağlık durumuyla ilgili de ayrıntılı bilgi verdi.

“BÖBREKLERİMİ KURTARAMADIK”

Programa görüntülü olarak bağlanan MasterChef eski yarışmacısı Hamza Mercimek açıklamasında, “Yaşadığım çok zor bir durum. Yaklaşık iki ay önce ağrılarımdan dolayı acile gittim ve hemen diyalize bağlanacağımı söylediler. Yaklaşık bir ay hastanede yattım ama maalesef böbreklerimi kurtaramadık. İki böbreğim de iflas etti” dedi.

“ANNEM BÖBREĞİNİN BİRİNİ BANA VERECEK”

Haftanın üç günü diyaliz tedavisi aldığını belirten Mercimek, “Çok zor bir şey ama tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu şu anda bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak her şey” şeklinde konuştu.

“EVDEN HASTANEYE HASTANEDEN EVE”

Mehmet Yalçınkaya’nın tedavi süreci ile ilgili sorduğu soru üzerine Mercimek sözlerine, ‘Böyle de mutluyum. Yaşamaya devam ediyorum. Ama maalesef evden çıkamıyorum sadece. Evden hastaneye hastaneden eve. Sizleri görmek çok iyi oldu benim için. Çok mutluyum şu an” cümleleriyle cevap verdi.

STÜDYODA DUYGUSAL ANLAR

Hamza Mercimek'in hastalığını anlattığı esnada duygulanan şefler ve yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı. MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıya moral vererek, “İnşallah nakil olup bir an önce iyileşirsin. Ondan sonra da stüdyoya gelirsin. Birlikte burada yemekler yaparız. Sen bunu aşacak durumdasın, güçlü bir adamsın. Seni seviyoruz. Kalbimiz seninle” şeklinde konuştu.

“BEN İYİYİM VE DAHA İYİ OLACAĞIM”

Programın ardından Instagram hesabından diyalize bağlandığı anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaşan Mercimek, altına, "Herkese mesajlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ben iyiyim ve daha iyi olacağım" notunu düştü.

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR?

Hamza Mercimek, MasterChef 2021 ana kadrosunda yer alıyordu. Yarışmaya İstanbul’dan katılmıştı. 25 yaşındaki Hamza Mercimek iddialı konuşmaları ile dikkat çeken isimler arasındaydı. Hamza aslen Bolu doğumlu. Birçok otel ve restoran deneyimi olan yarışmacı, aile üyelerinin de yemekle uğraştığını belirtti. Sevilen isim, mutfağa olan aşkından dolayı okuduğu liseyi yarıda bıraktığını aktardı.

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