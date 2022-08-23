Türkiye Gazetesi

14 yıl boyunca ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında yer alan Arif Verimli, programdan anlaşmazlık sonucunda kendi rızasıyla ayrılmıştı. Verimli, Yasemin Özçelik'in sunduğu YouTube programına konuk oldu ve programda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“MÜGE ANLI’NIN MUTLULUĞUNU İSTERİM”

Verimli, “Müge Anlı ile hiç iletişim kurdunuz mu?” Evlendi biliyorsunuz, düğüne davet edildiniz mi?” sorusu üzerine şu cevabı verdi:

“Düğüne davet edilmedim ama mutluluğunu isterim. Düğüne davet edilseydim gider miydim? Bu sorunun cevabını vermek çok zor. Gider miydim, gitmez miydim. İlk defa böyle bir soruyla karşı karşıya kaldım. Kırgınlığım kolay kolay geçmez.”

“İKİSİNİN DE KIYMETİ YOK BENİM İÇİN”

Verimli daha önce yaptığı açıklamada, “Evet kırgınım. Bir konu var her konuda uzmanlaşmış insanlar var. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili oturur da ahkam keserse ne yaparsınız? Ben de buna bozuldum ve Müge’nin de bu hareketi destekleyen, arka çıkan hareketine bozuldum ve çıktım gittim. Şevki Bey, biraz değil her gün alanıma giriyordu. Rica ettik, tartıştık. Hiç dinlemedi arkadaşımız. Müge Anlı’nın da Şevki Sözen’in de hiçbir kıymeti yok benim için. Müge Anlı’nın durumu yönetemediği kanaatindeyim, beni sevseydi böyle yapmazdı” demişti.

ARİF VERİMLİ PROGRAMDAN NEDEN AYRILDI?

Müge Anlı’nın programının bir bölümünde sevgilisine kaçan Sevgi'nin kocası Davut, “Ben boşanmak istiyorum. Buradan çıkıp kendimi atacağım, ne halleri varsa görsünler” demişti. Bunun üzerine Şevki Sözen, Davut'a “İstersen huzur evinde kalabilirsin. Orada yaşıtlarınla çok eğlenceli vakit geçirirsin ve kıyafetlerin de ütülü olur. Kimseden yardım istemene gerek kalma”" şeklinde karşılık vermişti. Ardından Müge Anlı, Dr. Arif Verimli’ye de bu konudaki düşüncelerini sordu. Verimli ise "Ona da Şevki cevap versin. Her şeye cevap veriyor zaten" diye tepki göstermişti. Müge Anlı da bu tepkiye şaşırmış "Adam kendi görüşlerini belirtiyor. Ne var ki bunda?" demişti.

Yaşanan olaylardan sonra Arif Verimli programdan ayrıldığını belirtmiş, bu veda izleyenleri epey üzmüştü.

Evlilik haberi olay olmuştu: Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun ilk yan yana fotoğrafı ortaya çıktı Ünlü sunucu Müge Anlı, ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ isimli televizyon programının canlı yayınında evleneceğini açıklamıştı. Müge Anlı’nın bu açıklaması büyük yankı uyandırmıştı. 25 Haziran Cumartesi günü nikah masasına oturan çiftin, yan yana ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Ünlü sunucu yayın tarihini net olarak açıkladı! Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu ATV ekranlarında yayınlanan ve Müge Anlı’nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu. Ünlü sunucu resmi Instagram hesabından programın ne zaman başlayacağını açıkladı. “Müge Anlı ne zaman başlayarak?” sorusu gündemde yer almaya devam ederken yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Programın takipçilerinin en çok merak ettiği soru netlik kazandı. Peki, Müge Anlı yeni sezonu ne zaman? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler…