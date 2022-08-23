Türkiye Gazetesi

Daha önce Harry Potter’ın yıldızı Emma Watson ile rol arkadaşı olacağı açıklanan İynemli’nin yeni partneri Helsinki rolü ile akıllara kazınan Darko Peric oldu.

LA CASA DE PAPEL’İN BAŞROLÜ KADRODA

Bir dijital platform için çekilen Atatürk dizisine çok konuşulan bir isim katıldı. Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olacağı ve Songül Öden, Mehmet Günsür, Hamdi Alkan, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç, Berk Cankat, Beran Kotan, Sahra Şaş ve birçok sürpriz konuk oyuncunun rol aldığı dizinin kadrosuna dünyaca ünlü oyuncu Darko Peric dahil oldu.

Darko Peric

TÜRKİYE SEVGİSİ GÜNDEM OLMUŞTU

İspanyol dizi La Casa de Papel dizisinde Helsinki karakterine hayat veren Darko Peric’in dizisiyle anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. Sırp asıllı oyuncu daha önce kendisine yöneltilen “Helsinki karakterini canlandırmasaydın hangisini seçerdin?” sorusuna “İstanbul” cevabını vermiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

‘La Casa De Papel’e Türk imzası Netflix’in dünyaca meşhur dizisi “La Casa De Papel”in yeni jenerik müzikleri Türk DJ Burak Yeter tarafından hazırlandı.

'La Casa De Papel'li çiftetelli görenleri şaşkına çevirdi Damat eğlencesinde ' 'La Casa De Papel' dizisinin kıyafetlerini giyen gençlerin çiftetelli oynadığı anlar sosyal medyada günün en çok paylaşılan görüntüleri arasında yer aldı.