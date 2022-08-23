Türkiye Gazetesi

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, resmi Twitter hesabından Türk hayranlarını mutlu eden bir paylaşım yaptı. Gladyatör filminde canlandırdığı karakterle Oscar ödülü kazanan Yeni Zelandalı oyuncu Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi. Crowe, attığı tweette, "Türkiye'yi çok seviyorum. Ne kadar da etkileyici ve güzel bir ülke. Daha önce Türkiye'de bulunmadıysanız gitmek için mutlaka bir plan yapmalısınız." dedi. Oscar ödüllü aktörün paylaşımı 2 binden fazla kullanıcı tarafından beğenildi.

Russell Crowe, Çanakkale Savaşları'nı konu alan ve tüm dünyada vizyona giren 'The Water Diviner' filminin çekimleri için bir süre Türkiye'de bulunmuştu. Türkçeye 'Son Umut' olarak çevrilen filmde Crowe, üç oğlunu Çanakkale'ye gönderen ve savaştan dört yıl sonra oğullarını aramak için Türkiye'ye gelen Avustralyalı bir babayı oynuyor.

Russell Crowe'dan Fenerbahçe paylaşımı Dünyaca ünlü aktör Russell Crowe, Twitter hesabından Fenerbahçe ile ilgili paylaşımda bulundu.

Russell Crowe, TV8'in Tweet'ini retweetledi! Russell Crowe, yapımcısı ve yönetmeni olduğu Son Umut filminin TV8’de yayınlanacağını şahsi Twitter hesabından tüm dünyaya duyurdu.