Türkiye Gazetesi

Eşine kızan dünyaca ünlü oyuncu yaptığı hareketle şaşırttı. Sylvester Stallone, kızgınlığını eşinin kolundaki dövmesinden çıkardı. Stallone, kolundaki dövmeyi değiştirerek karısının resminin yerine köpeğinin resmini kazıttı

SON ZAMANALARDA KARISIYLA ARASI BOZUKTU

Rocky ve Rambo filmlerinin yıldızı, İtalyan asıllı ünlü Amerikalı aktör Sylvester Stallone’nin (76) sağ kolunda kendisinden 22 yaş küçük karısı Jennifer Flavin’in resmi vardı. 25 yıllık karısıyla arası bozulunca Stallone kolundaki dövmeyi değiştirdi. Karısının resmini sildiren aktör, yerine köpeği Butkus’un dev bir resmini kazıttı. Flavin, 10 Ağustos’ta üç kızıyla birlikte Instagram'da bir fotoğrafını yayımlamış ve altına, “Bu kızlar benim önceliğim. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Ebediyen dördümüz” yazmış, bu ifade kocasına mesaj olarak yorumlanmıştı. Stallone'nin sözcüsü ise eşiyle aralarının bozuk olduğu iddialarını yalanladı ve “Sylvester, karısının dövmesini güncellemek istedi ama işler ters gitti. O da onun yerine köpeğinin resmini yaptırdı” iddiasında bulundu.

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