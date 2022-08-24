Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar, Fırat Tanış'ın başrollerini paylaştığı Aziz dizisi haziran ayında sezon finali yapmıştı. Herkes dizinin yeni bölümleriyle ikinci sezonunun başlamasını merakla beklerken izleyicileri üzen bir haber geldi. İntenernette kullanıcılar; Aziz dizisi bitti mi, Aziz dizisi neden kaldırıldı, Aziz dizisi neden bitti, Aziz dizisi final mi yaptı gibi soruların cevabını aramaya başladı. Öte yandan Aziz dizisinin yapımcısı final kararını Twitter’dan duyurdu.

YAPIMCI FİNAL KARARINI DUYURDU

Dizinin yapımcılığını üstlnen O3 Medya, yaptığı açıklamada “Aziz dizimizi sonlandırma kararı aldık. Bizi hiç yalnız bırakmayan siz sevenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.

Dizinin yapımcısı: "Aziz dizimizi sonlandırma kararı aldık"

MURAT YILDIRIM DİZİNİN BİTME NEDENİNİ AÇIKLADI

28. bölümle ekran macerasını noktalayan Aziz için başrol oyuncusu Murat Yıldırım ise veda paylaşımında “Bizi izleyen herkese teşekkürler. Aziz'in bitme sebebini soranlar için hikayesini tamamlamış olması ve devam senaryosunun kanal dahil kimsenin içine sinmemiş olmasıdır. Yine atılan bir iftira ile Amerika'dan gelmeyecek olmam değildir. Bazen bir diziyi uzatıp da daha kötü olmasına sebep vermemek iyidir. Sevgi ile” ifadelerini kullandı.

Murat Yıldırım'dan Aziz açıklaması

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU

Aziz dizisi; 1930'lu yılları anlatıyor. Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak.

Final kararı alan Destan’dan Kuruluş Osman’a sürpriz transfer: Diziden çıktığı an kaptılar ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinin gelecek sezonun ilk bölümüyle final yapacağı netleşti. Sevilen projede yer alan oyuncuların yeni adresi tek tek netleşmeye başladı. Dizide yer alan bir oyuncu Kuruluş Osman’a transfer oldu.

Yeşilçam filminden uyarlanan ‘Ah Nerede’ reyting tokadını yedi, final yapıyor Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ‘Ah Nerede’ dizisi, reytinglerde istediği başarıyı yakalamayınca final kararı aldı. Dizi 7. bölümde ekran macerasına son verecek.