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SON DAKİKA: Yeşilçam'ın kötü adamı Ali Güney hayatını kaybetti
24.08.2022 - 09:30 | Son Güncelleme: 24.08.2022 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam’ın emektar oyuncularından 66 yaşındaki Ali Güney’in hayatını kaybettiğini açıkladı. Yeşilçam'da kötü adam rolleriyle tanınan Ali Güney, üç gün önce nefes darlığı nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.
Etiketler : ali güney,son dakika,
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