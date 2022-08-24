Türkiye Gazetesi

Venom serisi, Mad Max: Fury Road ve Kara Şövalye Yükseliyor gibi yapımlarla adını duyuran ünlü oyuncu Tom Hardy, katıldığı Jiu-Jitsu müsabakasında altın madalya aldı. REORG Open Jiu-Jitsu Şampiyonluğu’nda savaş gazisi Danny Appleton ile karşı karşıya gelen Hardy, iki altın madalyanın sahibi oldu.

“BEKLEDİĞİMDEN DAHA GÜÇLÜ”

Hollywood yıldızı, rakibini alt üst ederken karma dövüş sanatlarındaki hünerlerini de sergiledi. Rakibi Appleton, Hardy’nin beklediğinden daha güçlü olduğunu söyledi.

44 yaşındaki oyuncu 2011 yapımı Warrior filmi için Jiu-Jitsu (rakibi yakalama ve yerde mücadeleye odaklanan bir dövüş sanatı) öğrenmeye başlamıştı. Başarılı oyuncunun on dönemde başrolünde yer aldığı Venom filmi için de çeşitli dövüş sanatlarını öğrendiği biliniyor.

Tom Hardy, antremanlarından fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Hollywood efsaneleri pizzacıda buluştu Dev Hollywood yıldızları Al Pacino ve Sylvester Stallone, California’da Beverly Hills’te bir pizzacıda buluştu.

Böyle koleksiyon görülmedi: Önce Hollywood'da, sonra kendisinde İngiltere’nin Berkshire şehrinde yaşayan Mark Perkins’in (58) ilginç bir koleksiyonu var. Emlakçılık yapan Perkins, dünya çapında ses getiren filmlerdeki arabaların ya orijinalini ya da birebir kopyasını satın alıyor.