Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar dizisinde bir dönem Gamze karakterine hayat veren ve uzun süredir ailesiyle sessiz bir yaşam sürdüren Sinem Uslu, üzücü haberi Instagram hesabından paylaştı. Annesinin bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ettiğini belirten isim, kemorterapi tedavisinin başladığını belirterek sevenlerinden dua istedi.

“KEMOTERAPİYE BAŞLADIK, ZORLU BİR SÜRECE GİRDİK”

Annesiyle çektirdiği bir kareye şahsi hesabından yer veren Sinem Uslu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken bir anda akut lösemi denilen, AML hastalığına evrildi. 3 gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık, zorlu bir sürece girdik. Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliği önemli. Kanın kendini yenilemesi için.”

“DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ”

Annesi için kan ihtiyacı olduğunu belirten Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Annemin kan grubu 0+. Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin.”

46 yaşındaki Hilal Cebeci kansere yakalandığını açıkladı Ünlü şarkıcı Hilal Cebeci, meme kanserine yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Cebeci, “Meme kanseri tespit edildi bende arkadaşlar korkmayın çok iyiyim” diyerek sağlık durumunu bildirdi.

Kansere yakalanan türkücü Güler ışık sevenlerinden dua istedi Ünlü türkücü Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandı. Daha önce meme kanserini atlatan Işık, kanserin tekrar nüksettiğini belirterek sevenlerinden dua istedi.