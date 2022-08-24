Türkiye Gazetesi

Konserlerde giydiği kıyafetler ile dikkat çekmeye çalışan şarkıcı Gülşen, gündeme gelmek için bu sefer çizgiyi aştı. Gülşen, konserde, İmam Hatip liselerinde okuyan gençleri hedef aldı. Şarkıcı "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akıldışı bir ifade kullandı. Onun bu sözlerine tepki yağdı.

Öte yandan, Gülşen, İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde LGBT bayrağı açmıştı. Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız" demişti. Gülşen "LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin" ifadelerini kullanmıştı.

Tarkan ve Gülşen, Yıldız Tilbe'ye pas vermedi Yıldız Tilbe, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen bir akıma dahil oldu. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, "Tarkan'a pas atıyorum" dedi. Ancak ünlü şarkıcı, Tarkan'dan beklemediği bir cevap aldı. Tilbe daha sonra Gülşen'i 'Gel Çarem' şarkısıyla akıma davet etti. Gülşen, Tilbe'ye henüz cevap vermedi.

Pop yıldızı Gülşen, dizide rol aldı Şarkıcı Gülşen, müzikteki başarısının ardından bu defa da oyunculuğa adım attı.

Bomba iddia: Gülşen çantalarıma el koydu Gülşen’in, tasarımcı arkadaşından ödünç aldığı 50 bin lira değerindeki üç çantayı geri vermediği iddia edildi. Tasarımcı Fatma Senem Erdem, “Beni dolandırdı” diyerek, ünlü şarkıcıyı şikayet etti.