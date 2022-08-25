Türkiye Gazetesi

Magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı Gülşen'in, nisan ayında sahnede sarf ettiği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahnede bir kişi hakkında konuşan şarkıcı “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde” dedi. Bu sözlere tepki yağarken Gülşen hakkında, TCK 216. Madde kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, re'sen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

GÜLŞEN İFADE VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Gülşen’in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik söylediği sözlerinden dolayı re’sen soruşturma nedeniyle, Gülşen'in Çağlayan Adliyesi’ne gelerek ifade vereceği öğrenildi. Sözleri gündem olan şarkıcının kolluk görevlileri tarafından mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

SEREN SERENGİL: “DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ”

Kısa sürede Twitter’ın da gündemine oturan Gülşen’e bir tepki de Seren Serengil’den geldi. Gülşen hakkında soruşturma başlatıldığını öğrenen Serengil, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Bir zahmet. Oraya din ve ahlak dersi alan pırıl pırıl kardeşlerimizin, kız kardeşlerimizin Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı bir okuldur. Bugüne kadar sapık çıktığını hiç görmedim. Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir. Ve bence öğrenmenin yaşı yok, din ve ahlak dersi alabilir.”

Şarkıcı Gülşen'den İmam Hatiplilere çirkin sözler! Kıyafetleri ile gündem olmaya çalışan Gülşen, konserde İmam Hatiplileri hedef aldı. Gülşen, İmam Hatip'de okuyan öğrencileri "sapık" diye yaftaladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.