Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da kızıyle beraber sayahet ederken trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.

Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

İBRAHİM TATLISES KAZA GEÇİRDİ

Tatlıses'in akşam Yalıkavak'ta kendi konserine gideceği öğrenildi. Kaza Tatlıses'in minibüsü ve kamyonun çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazanın yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu gerçekleştiği ileri sürüldü.

İBRAHİM TATLISES'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tatlıses'in bilincinin açık ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İBRAHİM TATLISES'İN İLK KONUŞMASI

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

İBRAHİM TATLISES ARAÇTAN ÇIKARILDI

Yapılan müdahalelerin ardından araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses'in yanında kızı Elif Ada'nın olduğu da iddia edildi.

TATLISES'İN ESKİ EŞİNDEN AÇIKLAMA

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan açıklama geldi. 2. Syafa'ya konuşan Ayşegül Yıldız "İbrahim Bey'le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Araçta sıkıştığı yerden çıkartma çalışmaları sürüyormuş. Kızım Elif Ada'yı Bodrum'da teyzesini bırakıp, İstanbul'a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da araba da değilmiş."

Olay yerinden ilk görüntüler:

Ayrıntılar geliyor...