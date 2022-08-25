Türkiye Gazetesi

Şarkıcı İbrahim Tatlıses sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi. Ünlü sanatçı ağır yaralandı. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

İBRAHİM TATLISES SAĞLIK DURUMU NASIL?

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İBRAHİM TATLISES YAŞIYOR MU?

Konsere giderken Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu da merak edilenler arasında. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi. Ünlü sanatçının araçtan çıkarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İBRAHİM TATLISES: "BENİ ARAÇLA BİRLİKTE VİNÇLE BURADAN ÇIKARIN"

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

İşte olay yerinden görüntüler…

Son dakika! İbrahim Tatlıses kaza geçirdi Son dakika, İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses aracın içinde sıkışarak yaralandığı açıklandı. Tatlıses'in yanında kızı da olduğu biliniyor. Tatlıses Bodrum Yalılavak'ta kendi konserine giderken kaza geçirdiği öğrenildi. Tatlıses kurtarma çalışmaları sürüyor.