Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce verdiği bir konser sırasında İmam Hatip okullarında okuyanlar için söylediği skandal sözler nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek.

Başsavcılık, Gülşen'in sahnede söylediği sözler nedeniyle TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi. Başsavcılık tarafından şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatı da verildi.

Bu arada sosyal medyada Gülşen'e tepkiler büyüyor.

AK Parti'den Gülşen'in imam hatiplerle ilgili hadsiz sözlerine tepki Şarkıcı Gülşen, imam hatipliler için "sapık" ifadelerini kullandı. Gülşen'in sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Twitter’da İmam Hatiplilere yönelik sözlerine tepki yağıyor: Gülşen tutuklansın! Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip ve İmam Hatip’te okuyanlara yönelik çirkin sözleri ortaya çıktı. Şarkıcı, bir kişiyi eleştirirken “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadelerini kullandı. Bu sözlere tepki yağarken Twitter’da #GülşenTutuklansın etiketi ilk sıraya oturdu. Gülşen hakkında sosyal medyada “Kirli zihniyetini İmam Hatiplilerin üzerine kusmana müsaade etmeyeceğiz” , “Böylesine halkı kin ve nefrete sürükleyenden sanatçı olamaz, insanları aşağılayan birini sanatçı olarak istemiyoruz” tarzında yorumlar yapıldı.