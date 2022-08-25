Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses’in aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır hasar alan araç içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses kurtarıldı.

İBRAHİM TATLISES’İN SAĞLIK DURUMU İYİ

Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

“BENİ ARAÇLA BİRLİKTE VİNÇLE BURADAN ÇIKARIN”

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in ilk sözlerinin “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” olduğu öğrenildi.

AHMET TATLISES ÖĞRENİR ÖĞRENMEZ OLAY YERİNE GELDİ

Öte yandan kaza küslük dinlemedi. Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in yardımına arasının açık olduğu Ahmet Tatlıses koştu. Bodrum’da yazlık evinde olan Ahmet Tatlıses, babasının kaza geçirdiğini öğrenir öğrenmez olay yerine geldi.

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'i kurtarma çalışmalarında yer aldı

Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses’in son durumu nasıl, sağlık durumu iyi mi? Kazadan ilk görüntüler… Son dakika haberine göre, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde kaza yapan Tatlıses, araçta sıkıştı. Olayın ardından İbrahim Tatlıses’in son durumu nasıl, sağlık durumu iyi mi gibi sorular merak konusu oldu. Öte yandan kazadan ilk görüntüler geldi. Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

Son dakika! İbrahim Tatlıses kaza geçirdi Son dakika, İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses aracın içinde sıkışarak yaralandığı açıklandı. Tatlıses'in yanında kızı da olduğu biliniyor. Tatlıses Bodrum Yalılavak'ta kendi konserine giderken kaza geçirdiği öğrenildi. Tatlıses araçtan çıkarıldı.