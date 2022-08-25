Türkiye Gazetesi

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araçta çıkan yangının vatandaşlar tarafından söndürüldüğü görülürken,araçtan çıkarılan Tatlıses'in ilk görüntüleri ortaya çıktı. Sedyeye alınan İbrahim Tatlıses'in görüntülenmesinin engellenmesi adına etrafına çarşaf gerildiği görüldü.

İBRAHİM TATLISES'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kazadan sonra bölgeye gelen kalabalık bir grup gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almaması için kaza mahallinin çevresini çarşaf gerdi. Kurtarma ekipleri tarafından İbrahim Tatlıses ile birlikte araç içerisinden çıkarılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kadın yaralının durumun ağır olduğu diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Grup, yaralılar hastaneye kaldırılırken de Acil Servis girişi önünde basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için sedye ambulans önüne çarşaf gerdikten sonra yaralıları taşıttı.

İBRAHİM TATLISES: "BENİ ARAÇLA BİRLİKTE VİNÇLE BURADAN ÇIKARIN"

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

İşte Tatlıses'in kaza yapan araçtan çıkarıldıktan sonraki ilk görüntüleri…

Kaza küslük dinlemedi: Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in yardımına koştu Muğla Bodrum’da trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sıkıştığı araç içerisinden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alan oğlu İdo Tatlıses olay yerine geldi. Öte yandan kaza yerinden gelen görüntülerde şarkıcının küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in olması da dikkat çekti.

Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses’in son durumu nasıl, sağlık durumu iyi mi? Kazadan ilk görüntüler… Son dakika haberine göre, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde kaza yapan Tatlıses, araçta sıkıştı. Olayın ardından İbrahim Tatlıses’in son durumu nasıl, sağlık durumu iyi mi gibi sorular merak konusu oldu. Öte yandan kazadan ilk görüntüler geldi. Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

Son dakika! İbrahim Tatlıses kaza geçirdi Son dakika, İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses aracın içinde sıkışarak yaralandığı açıklandı. Tatlıses'in yanında kızı da olduğu biliniyor. Tatlıses Bodrum Yalılavak'ta kendi konserine giderken kaza geçirdiği öğrenildi. Tatlıses araçtan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi.