Türkiye Gazetesi

Şarkıcı İbrahim Tatlıses sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi. Ünlü sanatçı yaralandı. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından ilk açıklamayı yaptı.

AYAĞINDA İKİ KIRIK VAR

Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tetkikleri yapılan ve röntgeni çekilen İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi.

“ARAYAN SORAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN”

Öte yandan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bir video paylaşarak ilk açıklamaya yaptı. Durumunun iyi olduğu görülen Tatlıses, videosunda “Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam konserde görüşmek üzere” ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının hafta yatağındaki keyifli halleri de dikkat çekti. Türkücü, "Ağrı dağın eteğinde" şarkısını söyledi.

Ölümden dönmüştü... İbrahim Tatlıses'in kaza sonrası ilk görüntüleri ortaya çıktı Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum Yalıkavak'ta karıştığı trafik kazasının ardından hastaneye götürülme esnasında görüntülendi. Tatlıses'in çarşaf yardımıyla görüntülenmesinin engellenmeye çalışıldığı görüldü.

Kaza küslük dinlemedi: Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in yardımına koştu Muğla Bodrum’da trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sıkıştığı araç içerisinden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alan oğlu İdo Tatlıses olay yerine geldi. Öte yandan kaza yerinden gelen görüntülerde şarkıcının küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in olması da dikkat çekti.

Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses’in son durumu nasıl, sağlık durumu iyi mi? Kazadan ilk görüntüler… Son dakika haberine göre, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde kaza yapan Tatlıses, araçta sıkıştı. Olayın ardından İbrahim Tatlıses’in son durumu nasıl, sağlık durumu iyi mi gibi sorular merak konusu oldu. Öte yandan kazadan ilk görüntüler geldi. Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.