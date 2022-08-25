Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Şarkıcı Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.,

AK Parti'den Gülşen'in imam hatiplerle ilgili hadsiz sözlerine tepki Şarkıcı Gülşen, imam hatipliler için "sapık" ifadelerini kullandı. Gülşen'in sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Twitter’da İmam Hatiplilere yönelik sözlerine tepki yağıyor: Gülşen tutuklansın! Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip ve İmam Hatip’te okuyanlara yönelik çirkin sözleri ortaya çıktı. Şarkıcı, bir kişiyi eleştirirken “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadelerini kullandı. Bu sözlere tepki yağarken Twitter’da #GülşenTutuklansın etiketi ilk sıraya oturdu. Gülşen hakkında sosyal medyada “Kirli zihniyetini İmam Hatiplilerin üzerine kusmana müsaade etmeyeceğiz” , “Böylesine halkı kin ve nefrete sürükleyenden sanatçı olamaz, insanları aşağılayan birini sanatçı olarak istemiyoruz” tarzında yorumlar yapıldı.

Şarkıcı Gülşen'den İmam Hatiplilere çirkin sözler! Kıyafetleri ile gündem olmaya çalışan Gülşen, konserde İmam Hatiplileri hedef aldı. Gülşen, İmam Hatip'de okuyan öğrencileri "sapık" diye yaftaladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.