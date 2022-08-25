Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, içinde bulunduğu aracın kamyonla çarpışarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, kaza sonrası özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

"AYAK TARAK KEMİKLERİNDE KIRIKLAR VAR"

Hastane Başhekimi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nadir Şener, ünlü sanatçının kaza sonrası durumuna ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

“Sayın İbrahim Tatlıses’in genel durumu iyi. Hastanemize getirildiğinde de bilinci açıktı, genel durumu iyiydi. Gerekli tetkikler hızlıca yapıldı. Kafa, göğüs kafesi ve batın travması bulunmuyor. Sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar var. Kırıkları için şu anda cerrahi düşünülmüyor. Beyin cerrahisi, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve ortopedi uzmanlarınca muayene edilen hastamızın tedavisi devam etmektedir.”

Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses’in son durumu nasıl, sağlık durumu iyi mi? Kazadan ilk görüntüler… Son dakika haberine göre, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde kaza yapan Tatlıses, araçta sıkıştı. Olayın ardından İbrahim Tatlıses’in son durumu nasıl, sağlık durumu iyi mi gibi sorular merak konusu oldu. Öte yandan kazadan ilk görüntüler geldi. Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

Ölümden dönmüştü... İbrahim Tatlıses'in kaza sonrası ilk görüntüleri ortaya çıktı Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum Yalıkavak'ta karıştığı trafik kazasının ardından hastaneye götürülme esnasında görüntülendi. Tatlıses'in çarşaf yardımıyla görüntülenmesinin engellenmeye çalışıldığı görüldü.

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses’ten ilk açıklama: Akşam görüşmek üzere Bugün trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Hastane odasından açıklama yapan Tatlıses, “Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam konserde görüşmek üzere” dedi.