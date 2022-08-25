Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Davut Güloğlu, oğlu Cengizhan Güloğlu'na kız istemeye gitti. Aileye Rize Valisi Kemal Çeber de eşlik etti. Gelin adayı Nursena Yazıcı'nın merkeze bağlı Yenigüzelköy köyündeki evinde sade bir merasim gerçekleştirildi. Vali Çeber'i sanatçı Gölüoğlu, ailesi ve gelin adayının babası Hakan ile annesi Sırma Yazıcı karşıladı.

Çeber, Nursena'yı ailesinden Davut Güloğlu'nun hukukçu oğlu Cengizhan Güloğlu'na istedi. Yazıcı ailesi büyükleri bunu kabul etti. Bunun üzerine Vali Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber, genç çiftin söz yüzüklerini taktı.

"DAVUT GÜLOĞLU BİZİM İÇİN ÖZEL BİR İSİM"

Vali Kemal Çeber, aile kuracak olan gençlerin mutluluğuna şahitlik ettiklerini belirterek "Cengizhan gibi gençleri gördükçe umudumuz artıyor. Avukat olmuş, memlekete bağlılığından kopmamış çok değerli bir genç. Kızımız da değerli bir isim. Cengizhan'ın babası Davut Güloğlu bölge için çok değerli. Memleketine düşkünlüğü olan toplumun yetiştirdiği özel biri. Çok keyifli aile içerisinde bir merasime şahitlik ettik. Mutluluklar diliyorum" dedi.

"100 BİNLERE KONSER VERDİM BÖYLE HEYECANLANMADIM"

Davut Güloğlu da mutlu gününde Vali Kemal Çeber'in gönülden gelerek böyle bir merasime katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Bir babanın evladını evlendirmesinin çok zor olduğuna değinen Güloğlu "100 binlere, 20 binlere, 30 binlere konser veriyorsunuz. Sizi sevenlerle bir araya geliyorsunuz ama böyle heyecanlanmadım. Kızımı oğlumu asla ayırt etmiyorum ama kendimi çocuk gibi hissediyorum. Allah tamamına erdirsin" diye konuştu.

Davut Güloğlu’nun 'yargılamanın yenilenmesi' talebi reddedildi Şarkıcı Sıla Gençoğlu’na küfür ettiği gerekçesiyle 8 bin lira adli para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu’nun yargılamanın yenilenmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Davut Güloğlu’na haciz şoku Davut Güloğlu, oğlu Cengizhan Güloğlu’nun ödemediği 66 bin liralık kira ve aidat borcu yüzünden icralık oldu.

Davut Güloğlu Kısıklı'daki demokrasi nöbetinde Kısıklı'da binlerce vatandaşın akın ettiği demokrasi nöbetine katılan sanatçı Davut Güloğlu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti. Darbe girişimine tepki göstermeyen sanatçılara da seslenen Güloğlu, "Hani kol kola bir ağacı mesele edip de sokağa dökülen sanatçılar​" dedi.