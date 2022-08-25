Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamında şarkıcı Sefo, sahneye çıktı.

Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konsere katılmak isteyen vatandaşlar, etkinlikten saatler önce alana geldi. 50 binden fazla kişinin katıldığı konserde Sefo, sevilen şarkılarını söyledi. Müzikseverler, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Konser alanını ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sefo'ya Sakaryaspor atkısı, hediye ile çiçek takdim etti.

Yüce "Unutulmaz bir ağustos ayının bizleri beklediğini söylemiştik. Açık hava etkinliklerimizle, Bike FEST'imizle, yarışlarımızla, Expo Sakarya'mızla birbirinden güzel programlarda buluşuyoruz. 3 gün daha devam edecek olan Tour Of Sakarya'ya herkesi bekliyoruz. Büyükşehir olarak daha güzel akşamlarda buluşmak için programlarınıza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Sefo konserinde uçan tekmeli kavga: Gençler birbirine girdi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahne alan ünlü şarkıcı Sefo’nun konserinde gençler birbieine girdi. Konseri dinlemeye gelen gençler arasındaki tartışma uçan tekmeli kavgaya dönüşünce Sefo sahneden uyarmak zorunda kaldı.

Sefo, 'Sahneden indirildim' dedi, valilikten açıklama geldi Ünlü şarkıcı Sefo'nun, müzik yasağından önce sahneden indirildiğini iddia etmesinin ardından Bodrum Valiliğinden konuya ilişkin açıklama geldi.