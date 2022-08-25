İçinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin Bodrum-Yalıkavak yolunda çarpışması sonucu yaralanan İbrahim Tatlıses, tedavi altına alındığı Acıbadem Bodrum Hastanesi'nden ambulansla ayrıldı.
Tatlıses'i taşıyan ambulans ve beraberindeki araçlar, Tatlıses'in bu akşam sahne alması beklenen restorana gitti.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nadir Şener, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunduğunu belirtmişti.
Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze giden kamyonet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışmış 5 kişi yaralanmıştı.
Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama Şarkıcı İbrahim Tatlıses sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi. Ünlü sanatçı kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi.
Ölümden dönmüştü... İbrahim Tatlıses'in kaza sonrası ilk görüntüleri ortaya çıktı Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum Yalıkavak'ta karıştığı trafik kazasının ardından hastaneye götürülme esnasında görüntülendi. Tatlıses'in çarşaf yardımıyla görüntülenmesinin engellenmeye çalışıldığı görüldü.
Kaza küslük dinlemedi: Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in yardımına koştu Muğla Bodrum’da trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sıkıştığı araç içerisinden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alan oğlu İdo Tatlıses olay yerine geldi. Öte yandan kaza yerinden gelen görüntülerde şarkıcının küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in olması da dikkat çekti.