Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konserinde kullandığı “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” ifadelerini kullandı. Büyük tepki çeken bu sözlerinin ardından şarkıcı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Gülşen'in savcıya, bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu bulunduğunu ve tutuksuz yargılanmak istediğini söylediği ortaya çıktı.

Gülşen tutuklandı, ne kadar ceza alacak!.. Son dakika... Şarkıcı Gülşen tutuklandı. Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gülşen'in ilk ifadesi de ortaya çıktı, işte son dakika gelişmesinin detayları...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, savcılığa sevk edildi.

"ÇOCUĞUM VAR, TUTUKSUZ YARGILAYIN"

Savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen Gülşen'in, ifadesinde "Çocuğumun bana ihtiyacı var" dediği öğrenildi.

“Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum” diyen Gülşen, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Skandal sözler sonrası Gülşen'den ilk açıklama! Bir konser esnasında sarf ettiği “İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Gülşen için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı ifadesinin ardından tutuklandı. Gülşen tutuklanma kararı öncesi instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla özür dilerdi, işte ilk açıklaması...